إصابات كورونا في إفريقيا تُقارب 3 ملايين حالة

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إفريقيا، بلغ مليونين و986 ألفا و564 حالة.وأشار المركز، في بيان اليوم الأحد، إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض بلغ 71463 حالة في أنحاء القارة، وتأتي جوب إفريقيا على رأس الدول الإفريقية الأشد تضررًا من المرض تليها المغرب ثم تونس فمصر.