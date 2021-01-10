الأسقف سيلفستروس يبارك احتفالات «الغطاس» شرق أوغندا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بمناسبة عيد الظهور الإلهي يوم 2021 بمباركة الأسقف سيلفستروس، خادم القداس الإلهي في كاتدرائية القيامة المقدسة في «Jinja»، ونائب المنطقة الشرقية وكاهن الرعية الكبير الكاتدرائية الأب كولايا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك في إطار النشاط الرعوي بأسقفية جولو وشرق أوغندا، بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا، بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.