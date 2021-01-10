«الصحة السعودية»: المملكة في مصاف أفضل الدول مقاومة لـ«كورونا»

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%.وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الجرعات المعطاة للقاح حتى الآن بلغت 178،337 جرعة.وتابع: "نُذكّر الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وضعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع في تلقي اللقاح»، مضيفًا: «سواءً أخذت الجرعة الأولى أو الثانية يجب أن تستمر بالإجراءات الاحترازية».وأكد أن المملكة حققت أمورًا مهمة في مكافحة هذا الوباء، موضحًا: «نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة».وواصل: «الانحسار أهم من اندثار الفيروس، والوصول إلى الانحسار يتطلب تجاوز المجتمع نسبة مئوية مهمة من أفراده بحصولهم على اللقاح».وواصل: «نحن أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات مقبلة بإذن الله باللقاحات، ومراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حاليًا».