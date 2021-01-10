تأجيل دعوى «نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة» لـ 17 يناير

قررت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر التنظيم، ونقلها لخزانة الدولة؛ لجلسة 17 يناير.وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.