«إيجاس» توقع اتفاقية لجدولة ديون بـ6 مليارات على مصانع السيراميك

وقع الدكتور مجدى جلال رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس اتفاقية لجدولة مديونيات شركات السيراميك مع مسؤولي جمعية مستثمري العاشر من رمضان بناء على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول.وقال الدكتور صبحى نصر عضو مجلس إدارة اتحاد جمعية المستثمرين وممثل مصانع السيراميك أن المديونية البالغة 6 مليار جنيه تم الاتفاق على جدولتها لمدة 10 سنوات لوقف نزيف تراكم الديون وتمكين المصانع من دفع قيمة الاستهلاك الشهرى.وأشار نصر في كلمته خلال التوقيع إلى أن الاتفاقية شملت الجدولة بفائدة متناقضة 7% وأن الاتفاق يحسب للقيادة السياسية وللحكومة ولوزير البترول، وأكد أن الوزير وعد بمجرد الانتهاء من المديونية النظر فى سعر الغاز المورد للمصانع بعد انتهاء فترة الجدولة.