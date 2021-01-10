كمال رحيم يطرح «أحلام العودة» عن «دار العين»

تصدر «دار العين» للنشر والتوزيع قريبا الجزء الثاني والثالث من ثلاثية الكاتب والروائي كمال رحيم، بعنوان «أحلام العودة» و«أيام الشتات».يذكر أن الكاتب الروائي كمال رحيم له عدة أعمال روائية منها «قهوة حبشي، أيام لاتنسي، المسلم اليهودي، أحلام العودة، أيام الشتات».وعن رواية «أيام الشتات» فهي تسرد تفاصيل قصة الشاب المسلم الذي توفي والده وهو صغير، فتربي في كنف أسرة أمه اليهودية، وعندما رحلت إلى فرنسا رحل معها وأقاما بأحد الأحياء الذي يضم عددا من المهاجرين العرب من الجزائر وتونس والمغرب، ارتبطت علاقته بهم تدريجيا إلى جانب علاقة باليهود من المصريين الذين هاجروا من مصر.