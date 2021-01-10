انطلاق «100 مليون صحة» لمتابعة حالات العزل المنزلى بمطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" انطلقت اليوم لمتابعة حالات العزل المنزلي المصابة بكورونا في محافظة مطروح.وأوضح لـ"الدستور" أن ذلك من خلال 40 فريق طبي مقسم "24 المتابعة بالاتصالات الهاتفية، و16 للزيارات المنزلية"، مؤكدا أن مهمة هذا الفريق هي متابعة حالات العزل المنزلي والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وبروتوكول العلاج، وكذلك ملائمة الحالات للعزل المنزلي أو نقلها للمستشفيات في حالة احتياج الحالة لذلك.وأضاف أنه يتم أيضا التأكد من نسبة الأكسجين في الدم ومتابعة حالات الأمراض المزمنة، مؤكدا أنه يتم استخدام سيارات العيادات المتنقلة وسيارات القوافل الطبية للذهاب بالفريق الطبي إلى جميع الأماكن التي يوجد بها حالات عزل منزلي.