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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تُعلن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح ضد «كورونا»

الأحد 10/يناير/2021 - 03:14 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تم تقديمها حتى اليوم الأحد، ليبلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الإمارات، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأطلقت وزارة الصحة الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح «كوفيد – 19»، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة؛ وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريًا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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