إيران: اكتشاف 4 إصابات جديدة بسلالة كورونا البريطانية

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بسلاسة فيروس كورونا البريطانية الجديدة في البلاد.وقال نمكي، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران شمالي البلاد، وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم الأحد: "إن الإصابات لعائلة إيرانية كانت تعيش في دولة أوروبية ووصلت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي"، مضيفا أنه "على الرغم من أنهم أجروا اختبارا للفيروس في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم إلى إيران تم اختبارهم، وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فإن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابين بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني".وتابع الوزير بالقول: "إن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية"، مضيفا: "وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران".وفيما يخص إنتاج اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا، أكد نمكي أن اللقاح سينتج بكميات كبيرة خلال الربيع المقبل وسيكون متاحا للجميع، مضيفا أن الاختبار البشري لهذا اللقاح تم بنجاح في المرحلة الأولى دون أي آثار جانبية، ويجري حاليا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من اختبار اللقاح الإيراني.يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.