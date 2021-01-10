إطلاق اسم الدكتور حمدي الطباخ على مستشفى أبوحمص

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق اسم الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، على مستشفى أبوحمص المركزي بمحافظة البحيرة.وجاء ذلك خلال تقديم وزيرة الصحة واجب العزاء لأسرة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور عبدالناصر السعيطي وكيل وزارة بمحافظة الغربية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.وقالت وزيرة الصحة، خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد: "إن مصر فقدت أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ في العمل، مما كان له أثر بالغ في إنقاذ أرواح الملايين خلال هذه الحرب الشرسة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، كما نجح في إخلاء محافظة القليوبية من فيروس "سي" بكل براعة واقتدار ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بإدارته الحكيمة، فضلًا عن بصماته الخالدة في النهوض بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، كما أنه لم يدخر جهدًا من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى".وتابعت الوزيرة: "إننا نعزي أنفسنا في وفاة الدكتور حمدي الطباخ الذي أُصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يعمل بكل جد وتفانٍ لإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية، لكنه سيبقى رمزًا للإنسان الوطني المتفاني في عمله، والذي عاش فارسا نبيلًا في مواجهة الوباء حتى وافته المنية، وسيظل بطلًا يتذكره التاريخ وخالدًا في وجداننا".كما تقدمت وزيرة الصحة بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ونحتسبه عند الله شهيد المهنة والإنسانية، هو وكافة زملائه من أبطال الملحمة الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.ونعى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في بيان له، الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية وابن محافظة البحيرة، والذي وافته المنية مساء أمس السبت، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقد شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صلاة الجنازة على الفقيد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بمسقط رأسه بقرية بسنتواى بمركز أبوحمص، والذى وافته المنية أمس السبت.كما قدما واجب العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.