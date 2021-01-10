الأنبا يوانيس يترأس قداس عيد الغطاس في زامبيا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بمناسبة عيد الظهور الإلهي 2021 رأس المتروبوليت يوانيس القداس الإلهي في لوساكا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في إطار النشاط الرعوي بمطرانية زامبيا وملاوي، التابعة بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، واخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.