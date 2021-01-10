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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحث العلمي» تعلن المشروعات الفائزة في برامج التعاون مع الصين

الأحد 10/يناير/2021 - 03:11 م
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم، اختيار 7 مقترحات بحثية، 5 في مجال الزراعة وعلوم الحياة، ومقترحين في مجال علوم الأرض)، حصلت على أعلى النتائج، بعد مقارنة نتائج تقيمها من الجانبان المصري والصيني، على ن يتم تمويلها اعتبارا من يناير 2021، لافتا إلى إعلان تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

وقال صقر، إنه ورد للأكاديمية هذا العام عدد هائل من المقترحات البحثية، تم تقييمها بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، وتم اختيار المشروعات بناء على نتائج التقييم الفني من الطرفين.

الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى لها تعاون مثمر مع الجانب الصينى، حيث تم إنشاء المعمل المصري الصيني المشترك عام 2019 في مجال بحوث الطاقة الشمسية في سوهاج بمقر المركز الإقليمي للأكاديمية، كما كانت دولة الصين هي ضيف شرف معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار عام 2017 والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي كل عام، كما تم خلال عام 2018 فى إطار برنامج تنفيذى بين الجانبين بتنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإدارة الحاضنات وحدائق العلوم بناء على الخبرة الصينية فى هذا المجال.

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