حماية النيل تُزيل 16 تعديًا بـ 3 محافظات

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، في تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على النهر ومنافع الري والصرف، منذ بدأ الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الموارد المائية والري، ممثلًا في الإدارات العامة، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 16 حالة تعدٍ في محافظات «الدقهلية، أسيوط، أسوان»، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 57118 إزالة.من جانبه قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى وزارة الموارد المائية والري، إنه تتم متابعة جميع المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجاري المائية بجميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم.ولفت «خالد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه يتم حاليًا مراجعة حصرها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمعتدين، وإزالتها على نفقتهم الخاصة.