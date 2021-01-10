دلال عبدالعزيز: «الفنار» تجربة ممتعة وأحب تشجيع النجوم الشباب

اقتربت الفنانة دلال عبد العزيز على الانتهاء من تصوير كافة مشاهدها في فيلم "الفنار" الذي تخوض بطولته الفنانة هدى المفتي والفنان محمد الشرنوبي.وقالت "دلال" لـ"الدستور" إنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي يعد تجربة ممتعة بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تجسد دور والدة هدى المفتي في إطار اجتماعي شيق، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من الأحداث المثيرة ما بين الدراما والرومانسية والتشويق.وأضافت أنها تحب تشجيع النجوم الشباب وإعطاء الفرصة لهم خاصة وإن كانوا يتحلون بموهبة فنية مثل أبطال هذا الفيلم بالإضافة إلى تحليهم بالأخلاق العالية واحترامهم الشديد للغير وروح التعاون والحماس فيما بينهم، متمنية التوفيق لهم جميعًا.من جهة أخرى تشارك الفنانة هدى المفتي أيضًا في بطولة بطولة مسلسل "تحقيق" ويشاركها كل من أحمد مالك، تارا عماد، خالد أنور، زينب غريب، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل غامضة يتم التحقيق فيها، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.