محافظ مطروح: تعقيم وتطهير المنشأت العامة والحيوية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بعدد من المنشآت العامة والحيوية ومنها مجمع محاكم مطروح ومحطة قطار مطروح وموقف الأتوبيس بالكيلو 3، وذلك في إطار خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وثمن محافظ مطروح، في بيان إعلامي له، الدور الفعال التي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة الأجهزة التنفيذية في أعمال التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا، كعادتها دائما تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة أي أزمات، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.