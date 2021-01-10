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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير أوبئة أمريكي يحذر من تداعيات السلالة الجديدة لكورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 03:05 م
كورونا
كورونا
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حذر الدكتور توم فريدين المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، من تداعيات السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا في ديسمبر الماضي، وتم رصدها قبل أيام في الولايات المتحدة.

وقال فريدين وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد: "إننا قريبون من السيناريو الأسوأ احتمالًا"، مضيفًا، في سلسلة تغريدات على تويتر، لم استبعد قريبًا اكتظاظ مستشفيات الولايات المتحدة بمرضى فيروس كورونا المستجد.

وتابع قائلًا: "أن ذلك قد يصبح المشهد المعتاد، خاصة في ظل ما أسماه بفترة الانتقال وما يرافقها من اضطراب سياسي، ناهيك عن القيود اللوجستية المرافقة لعمليات توزيع اللقاحات المضادة لكورونا"، محذرًا من أن سير خط المرض في بريطانيا واسكتلندا يتزايد بشكل لم يره من قبل.

يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا في العالم من كورونا، وقد بلغ عدد الإصابات حتى الآن أكثر نحو 22 مليونًا و700 ألف، أما عدد الوفيات فلا يقل عن 382 ألف وفاة.

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