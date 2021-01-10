ارتفاع إصابات كورونا في مالي لـ7565

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 53 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الأحد، أنه تم إجراء 1100 فحص، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 7565 إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 295 وفاة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 42 حالة تعافوا من الفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 5266.