مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، مرتفعًا 79.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8817.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 343 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الصمعاني وفرت صناعة الورق، أمانة للتأمين، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات كيان السعودية، البلاد، سوليدرتي تكافل، ملاذ للتأمين، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و1.07%.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 305.46 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 24742.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 526 ألف سهم تقاسمتها 1470 صفقة.