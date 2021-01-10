«مونوجرافيا» معرض أونلاين للفنانة التشكيلية وفاء ياديس

أطلقت الفنانة التشكيلية وفاء ياديس معرض"مونوجرافيا" أونلاين ويأتى المعرض تطبيقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتوافقا مع مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت - الثقافة بين إيديك" فى ظل جائحة فيروس كورونا، والتى أطلقتها الوزارة منذ العام الماضى.وقد أقامت الفنانة وفاء ياديس ٤ معارض فى العام الماضى تحت تطبيقات "أرت ثيرابى"، ويعتبر معرض مونوجرافيا استكمالا لسلسة معارضها التى من المقرر إقامتها خلال عام ٢٠٢١.يتضمن المعرض ١٦ حالة فنية سيكولوجية بناء على علوم الميتافيزيقا، التى تخصصت فيها الفنانة وفاء ياديس، وحازت بها على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توصيل مدرسة ميتافيزيقا الفن للمتلقى المتخصص وغير المتخصص من جمهور الفن فى مصر والعالم.