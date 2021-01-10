إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان يصل لـ53538

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 53 ألفا و538 إصابة، مشيرة إلى أن من بينها 8 آلاف و744 حالة نشطة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.كما سجلت السلطات الصحية 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 2288 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 208 أشخاص خلال الفترة نفسها ليبلغ عدد المتعافين 43 ألفا و948 شخصا.يذكر أن إجمالي إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 89 مليونا و718 ألفا و548 إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المليون و928 ألفا و136 حالة وفاة وفقا لأحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.