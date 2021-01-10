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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر ترحب بفتح الأجواء والتواصل مع الموظفين السابقين من دول الجوار

الأحد 10/يناير/2021 - 03:00 م
شركة الخطوط الجوية
شركة الخطوط الجوية القطرية
نيفين أشرف
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أعربت شركة الخطوط الجوية القطرية، عن ترحيبها بنتائج القمة الخليجية الـ 41، التي عُقدت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية والقرارات التي تمخضت عنها بشأن المصالحة الخليجية وإعادة فتح الأجواء مع قطر، مرحبة في الوقت ذاته، بالتواصل مع أي من الموظفين السابقين من دول الجوار، ممن سبق لهم العمل في الخطوط الجوية القطرية.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن مسرورون للغاية بالقرارات الإيجابية التي صدرت عن القمة الخليجية، والتي شهدت الإعلان عن إعادة فتح جميع الحدود مع دولة قطر".

وأضاف: "في الوقت الذي نعاود فيه بناء عملياتنا؛ فإننا نرحب بالتواصل مع أي من موظفينا السابقين من دول الجوار، ممن سبق لهم العمل في الخطوط الجوية القطرية، ويودّون التواصل معنا".

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، إبتداءً برحلاتها إلى الرياض، غدًا الإثنين الموافق 11 يناير 2021، كما ستستأنف الناقلة رحلاتها إلى جدّة يوم الخميس 14 يناير، يلي ذلك رحلاتها إلى الدمّام يوم السبت 16 يناير.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية بشكل حصري على متن طائرات من طراز بوينغ 300-777، وبوينغ 8-787، وإيرباص A350، وذلك عبر مطار حمد الدولي.

وستبدأ الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها؛ مع رحلة يوميًا إلى الرياض، وأربع رحلات أسبوعيًا إلى جدة، ورحلة يوميًا إلى الدمّام.

كما تطلع الشركة القطرية لاستئناف العلاقات الوطيدة، مع شركائها في قطاعي التجارة والشحن بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد.

وأشارت الشركة القطرية، إلى أن المسافرين من المملكة العربية السعودية، سيحظون بفرصة الاستمتاع بخيارات السفر الأفضل عبر أكبر شبكة وجهات في المنطقة، مع أكثر من 800 رحلة أسبوعيًا إلى أكثر من 110 وجهات عالمية، وذلك أكثر مما توفره أي شركة طيران أخرى في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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