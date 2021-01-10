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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تُطور واجهات نيل «أبو الفدا» بالزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 02:59 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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يواصل قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال ومشروعات لتطوير واجهات نهر النيل في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، واستكمال ممشى «أهل مصر»، وذلك في إطار إستعادة رونق كورنيش النيل.

وبدأ قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، اليوم الأحد، أعمال تطوير  واجهة النيل بمنطقة أبو الفدا بالزمالك، لخلق متنفس حضارى، تحت إشراف الادارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات، بالإضافة إلى أعمال تركيب الواجهة الزجاجية للمنشأ، وأعمال التوقيع المساحي للجزء المتبقي وهى الشلال والمناسيب المتبقية استعدادًا للبدء فى التسوية وعمل المصاطب والتجهيز لأعمال الخرسانات والدبش.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة تستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجرى نهر النيل في القاهرة والمحافظات، في إطار خطة الدولة للتطوير وإزالة جميع التعديات وإنشاء ممشى أهل مصر السياحي والترفيهي لخلق متنزه للمواطنين.


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