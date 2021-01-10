الرئيس يقرر إصدار ميداليات تذكارية لقوات المدرعات والصاعقة و«الإمداد والتموين»
الأحد 10/يناير/2021 - 02:58 م
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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لسلاح المدرعات.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
ونشرت الجريدة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
ونشرت الجريدة كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقوات الصاعقة.