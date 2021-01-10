القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى





اشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية فى مجالات البحث العلمى وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين فى مجال الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتى وصولاً للاعتماد الأكاديمي فى البرامج المختلفة، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كل الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.





يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما تنعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبي مما يساهم فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر.

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول التعاون العلمى والبحثى المشترك بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وجامعة القاهرة، بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة، وذلك بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ورئيس جامعة القاهرة.