شينكر: المغرب شريك استراتيجي في تحقيق استقرار المنطقة

أكد دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "العلاقات الأميركية المغربية قوية ومستقرة".وأضاف لقناة العربية الإخبارية، أن المغرب شريك استراتيجي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.وخلال زيارة يقوم بها إلى المغرب، أكد شينكر أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتعميق العلاقة مع المغرب حكومة وشعبا".وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي أن "المغرب شريك محوري للاستقرار الإقليمي، وهو البلد الوحيد في إفريقيا الذي أبرمنا معه اتفاقية التبادل الحر، والتي ضاعفت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2006. وقد نمت قيمة تجارتنا الثنائية خمسة أضعاف في نفس الإطار زمني". ولفت الى أن بلاده "سوف نستكشف في المدينة سبل الاستثمار في الصحراء".