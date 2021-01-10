مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع بـ1.453.48 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،453.48 نقطة بارتفاع قدره 2.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 665.17 نقطة بارتفاع قدره 11.00 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و947 ألفا و376 سهما بقيمة إجمالية قدرها 533 ألفا و961 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 73 صفقة.