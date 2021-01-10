مباحثات لتفعيل المرسوم الأمريكي للاعتراف بمغربية الصحراء

بحث ناصر بوريطة، وزير الدولة المغربي للشؤن الخارجية، مع ديفيد شينكر مساعد وزير الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط، تفعيل المرسوم الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وفتح قنصلية عامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة.وذكرت الخارجية المغربية، في بيان اليوم الأحد، أن ديفيد شينكر وصل إلى مدينة الداخلة أمس السبت، في ثاني محطات الجولة التي يقوم بها إلى الصحراء المغربية بعد مدينة العيون.ومن جهته، أشاد مساعد وزير الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعلاقات الممتازة، التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، والتي أضحت قوية أكثر من أي وقت مضى.