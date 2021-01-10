على الحجار يطرح أولى أغاني ألبومه «لو عايز» غدًا



https://www.facebook.com/AliElhaggar.Official/posts/1860454590768919

يستعد الفنان علي الحجار، لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، غدا الاثنين، عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، ومن المقرر أن تحمل الأغنية عنوان "لو عايز".وكشف على الحجار تفاصيل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر جزءًا من كلمات من الأغنية، ليشوق به جمهوره.وعلق على الحجار على منشوره قائلًا: "خد إيه اللي عمره ماعاشها.. انتظروا أغنية لو عايز أولى أغنيات ألبومي الجديد، سيتم طرحها عبر القنوات والحسابات الرسمية 11 يناير الجاري".وأعلن المطرب الكبير علي الحجار طرح ألبومه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، والألبوم يضم 14 أغنية متنوعة ما بين المقسوم والدراما والرومانسية.على جانب آخر يفكر الفنان الكبير علي الحجار في تقديم حفل غنائي بطريقة الاونلاين.