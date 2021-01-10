«الهنيدي» بعد استخراج كارنيه البرلمان: سأتبنى تعديلات تشريعية لتيسير إجراءات التقاضي

أعرب المستشار إبراهيم الهنيدي، عضو مجلس النواب بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، عن سعادته بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختياره نائبًا عن الشعب.وأكد الهنيدي، أنه ليس بجديد على الساحة السياسية والبرلمانية، معربًا عن سعادته بالإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب في حفل استقبال النواب المعينين.وكشف الهنيدي، عن أجندته التشريعية في المرحلة القادمة والتي تتمثل في إدخال تعديلات تشريعية لتسير إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين.