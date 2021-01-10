«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

صدر حديثا عن دار نهضة مصر كتاب "اسمى بولا.. نادية لطفى تحكى" لـ أيمن الحكيم، يتناول الكتاب سيرة الفنانة الكبيرة وأعمالها وحياتها المحيطة بالعمل الفني.أيمن عبد الحكيم كاتب صحفى له أكثر من إصدار مع العديد من دور النشر منها: كتاب مذكرات هند رستم عن دارالكرمة، كتاب " أنغام الروح..تاريخ األغنية الصوفية" عن سلسلة الكتاب الذهبى بمؤسسة روزاليوسف، كتاب " حضرة المتهم نجيب محفوظ" الصادر عن كتاب اليوم بمؤسسة أخبار اليوم وكتاب "موال الشجن" والذى كان أول كتاب فى المكتبة العربية عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي.يقول الكتاب: عندما تكون مسلمًا واسمك محمد، ثم تلد زوجتك طفلة جميلة فتعطيها اسما مسيحيا هو (بولا) على اسم الراهبة التى وقفت بجوار الزوجة فى معاناتها بالمستشفى القبطى، لم يخف الزوج من جيرانه المسلمين، ولا من وعيد وتهديد إمام المسجد بتكفيره، أو على الأقل الحط من شأنه، هذا ليس دليلا فقط على عقل الأب المُتنور، ولكنه عقل المجتمع المحترم الذى أوجده.. هذا المجتمع المصرى الليبرالى الذى لم يكن فقط يقبل الاختلاف فى الدين واللون والرأى بل يحتويهم أيضًا بمنطق الدين لله والوطن للجميع.