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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

المستشفى التخصصي ببنها يستقبل حالتين لطفلين مصابين بـ«كورونا»

الأحد 10/يناير/2021 - 02:50 م
مستشفى بنها التخصصي
مستشفى بنها التخصصي للأطفال
كتب صلاح حسنى
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قال مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، إن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين، وتم إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما، تبين إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزلهما منزليًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى محجوز به حاليًا حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا وتدعى «إيرين»، والتي خرجت من المستشفى منذ عدة أيام بعد تعافيها من الفيروس، ويتم تقديم لهم كافة الرعاية والخدمات الطبية حتى تمام الشفاء.

يشار إلى أنه جرى تخصيص الطابق الثاني إداري بالمستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكانا مخصصًا للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية في حالة تزايد أعداد الإصابات، على أن تزيد السعة حسب الحاجة.

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