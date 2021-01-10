إصابة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكورونا

تعرض المحامي بالنقض عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ مساء أمس السبت، وطبقا لتعليمات الأطباء المعالجين بعد إجرائه الفحوصات الطبية، أنه لا يحتاج للذهاب إلى مستشفى، ونصحوه بالتزامه ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي حتي تتحسن حالته الصحية.وتمنت المنظمة المصرية، وكافة العاملين بها، فى بيان لها، الشفاء العاجل لرئيس المنظمة وجميع مصابي فيروس كورونا.