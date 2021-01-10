«بلتون»: السلع الغذائية دفعت التضخم للتراجع في ديسمبر

قال بنك الاستثمار بلتون إن معدل التضخم العام السنوي شهد تباطؤا طفيفًا خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 5.4%، مقابل 5.7% في نوفمبر بانخفاض عن التوقعات البالغ نسبتها 6%، ما يعكس المعدل السنوي للتضخم الذي تراجع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.8% في نوفمبر ومقارنة بتوقعاتنا بارتفاعه بنسبة 0.1%.أضاف بلتون أن المعدل الشهري جاء مدعومًا بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.2%، رغم الإنفاق الموسمي المتوقع خلال عطلات الشتاء.وتوقع بلتون إبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، مع استمرار التضخم فى التأثر بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم، مع استمرار معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.أشار بلتون الى استمرار التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير، مؤكدًا رؤيتنا بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.