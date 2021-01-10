وفد سياحي يضم ميرفت التلاوي ومنى عبيد يزور الوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، وفد سياحي من عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، والذي يزور المحافظة ضمن أفواج الموسم السياحي الشتوي؛ لزيارة المعالم الأثرية والسياحية والبيئية.ويضم الوفد الدكتورة ميرفت التلاوي، الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى السابق، وعدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع، والذين أبدوا تحمسهم لزيارة معالم المحافظة والاستمتاع بمناخها المعتدل خلال هذه الفترة من العام، وما تزخر به من مواقع ومزارات سياحية وطبيعية.