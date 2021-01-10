محافظ المنوفية: تحرير 1636 محضر غرامة فورية خلال أسبوع

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه منذ بدء تطبيق الغرامة الفورية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، تم تحرير 1488 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق 1328 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، ومنع التجمعات تفاديًا لانتشار الفيروس.وأوضح المحافظ، في تصريحات ه اليوم الأحد، أنه خلال الأسبوع الماضي؛ تم غلق 741 محلًا و97 ورشة و175 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 117 سرادق فرح وعزاء، وفض 139 سوق بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 49 مركز تعليمي، و10 صالات رياضية بنطاق المحافظة.وأضاف أنه تم اليوم تحرير 148 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار المتابعة وتكثيف الحملات الدورية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية؛ لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.