«الري» تتابع تأهيل ترع البحيرة

واصل المهندس محمود السعدى، مستشار وزير الرى والمشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، جولاته التفقدية لمتابعة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وتفقد السعدي، اليوم الأحد، أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، فى محافظة البحيرة، حيث تم المرور علي أعمال تأهيل وتبطين ترعة "الافندية" بطول 10.5 كيلو متر، و"جنابية قمحة" بطول 4.1 كيلو متر، وترعة "الفيرانية" في المسافى من الكيلو 14.6 حتى الكيلو 18.8، وترعة "المنشية" بطول 4.9 كيلو متر، وترعة "فرع أملاك" بطول 3.6 كيلو متر، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.وأكد مستشار وزير الري والمشرف على مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومي.