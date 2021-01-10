«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

تنظم مكتبة "الميكروفون" بالدقي معرضًا للكتب المخفضة التكلفة للأطفال لمدة ٥ أيام فقط في الفترة من ١٤ حتى ٢٠ يناير ٢٠٢١.يتكون المعرض من أكثر من ١٠٠ ألف كتاب متنوع ما بين القصص والكتب التعليمية والتثقيفية والدينية وأيضًا التفاعلية، وكتب تنمية المهارات.كما ينظم المعرض ألعاب تعليمية للأطفال مثل البازل، ويعرض كتبًا تعليمية بعدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكتبًا باللغة العربية.يشترط الدخول مجانًا بارتداء الكمامة، للحفاظ على السلامة العامة وتوخي الحذر من انتشار فايروس كوفيد.يقام المعرض في حديقة ڤيلا إبداع بالدقي ٢٨ ش جابر بن حيان، متفرع من ش الدقي، وسيجري الحدث في الحديقة Open Air حرصًا على السلامة العامة.