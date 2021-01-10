«مفردات الحارة المصرية».. من هو «ابن الهرمة» الذي يُستخدم اسمه للشتم؟

"ابن هرمة". هى واحدة من عبارات السب فى الحارة المصرية يقولها الشخص فى حق من غدر به أو احتال عليه أو قابل معروفه بجحود ونكران، ولم يحفظ له الود أو يرد الجميل، ورغم أن أغلب المصريين لا يعرفون من هو ابن الهرمة إلا أنهم يقولونها بقصد سب الشخص بأمه. فى السطور التالية نوضح من هو ابن الهرمة ولماذا يستخدم المصريون اسمه فى السب ؟ابن الهرمة هو ابراهيم بن هرمة ويكنى بأبى إسحق وهو من كبار شعراء العرب ولد فى ٩٠ هجرية بالمدينة المنورة ومات عام ١٧٦ هجرية، قال الأصمعى فى حقه ختم الشعر بابن هرمة.كل هذا يؤكد أن ابن هرمه كان رجلا عظيما فلماذا أصبح اسمه أداء سب ولعن؟ والإجابة أنه كان رجلا محتالا، لا يعرف إلا مصلحته. امتدح آخر حكام الدولة الأموية ولما سقطت امتدح أمراء الدولة العباسية، فكان رجلا بلا مبدأ. كما أن ابن الهرمة كان مدمنا للخمر وقيل إنه امتدح الخليفة المنصور فأعطاه عشرة آلاف درهم فردها إليه، ولما سأله المنصور متعجبا كيف ترد عطيتى ؟ قال ابن الخرمة: أريد أن تجيز لى شرب الخمر. فانزعج المنصور وقال: كيف أحل ما حرم الله، إنها حد من حدود الله، فقال ابن الهرمة: تصدر امرأ بأن من يقبض على ابن الهرمة يجلدة ثمانين جلدة وبهذا تكون طبقت حدود الله وفى الوقت نفسه يجلد الشرطى الذى قبض على مئة جلدة.وقيل إن المنصور نفذ له أمره، فكان ابن الهرمة يتقدم إلى الحراس وهو سكران فيقول من يشتري الثمانين بالمئة؟ فيفرون منه، لذا بدأوا يقولون لمن يريدون سبه هو مثل ابن الهرمة.كما كان ابن الهرمة بخيلا. لدرجة أنه كان فى ضيافة رجل يدعى أبو عمرو. فشربا معا ولما خرج ابو عمرو وتركه مع الغلام شرب ابن الهرمة ماتبقى من الخمر ثم أعطى عباءته للغلام وقال: اذهب بها لبائع النبيذ وارهنها عنده حتى أعطيه ثمن الخمر، ولما عاد ابو عمرو سأله أين عباءتك فقال: نصفها فى بطنى ونصفها فى القارورة، وطلب من مضيفه أن يعيدها إليه بعد أن يدفع رهنها. لذا اصبح اسمه مسبة رغم براعته فى الشعر.