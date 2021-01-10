التحالف المصري لحقوق الإنسان يصدر تقريرا عن انتهاكات تركيا في العراق

أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات بالتحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأحد تقريرًا بعنوان " انتهاكات تركيا للقانون الدولي في الأراضى العراقية ".لفت التقرير الانتباه إلى أن تركيا تواصل انتهاكاتاتها ضد الدول العربية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان،وتواصل حملاتها وهجومها المسلح على العراق، كما قامت بتشييد وبناء قواعد عسكرية ليصبح جزء من استراتيجية تركيا في التوسع عسكريًا إلى ماوراء حدودها.وأكد التقرير أنه وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة فإن تدخلات القوات التركية وانتهاك سيادة أراضيها يمثل مخالفة لتلك المواثيق،فوجود تركيا علي أراضي العراق لايقتصر فقط علي محاربة حزب العمال الكردستاني بل يتسع ويمتد نحو وجود تركيا علي الأراضي العراقية وبناء قواعد عسكرية فيها، كما أن القوات العسكرية التركية قامت بتوغلات عديدة ضد حزب العمال علي الرغم من اتفاقية السلام 2013.وناقش التقرير عددا من المحاور كان من أهمها◄ أولا: بعض العمليات العسكرية التي شنتها تركيا ضد العراق.وجاء بالتقرير أن الصراع في العراق بدأ منذ توقيع اتفاقية 1995 الذي أبرمها الرئيس العراقي صدام حسين، وهي السماح للقوات التركية بالتواجد في قواعد بشمال العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني الإنفصالي، وأن تركيا تقيم قواعد عسكرية وطائرات بها أسلحة عديدة لإستخدامها ضد المقاتلين على معاقلهم في الجبال، وتلك القاعدة موجودة في بامرني شمال دهوك في محافظة دهوك بإقليم كردستان.وتملك تركيا أيضًا 3 قواعد أخرى تعد صغيرة.- عملية مخلب النسر 1462020: والتي أطلقتها تركيا بشمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني، وبدأت وقد شنت هجوم بضربات جوية ضد الأهداف الكردية.- عملية مخلب النمر 1762020: أطقتها تركيا في منطقة هفتانين شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني وكل من يدعم الحزب.- جبال قنديل تمثل عقدة لجيش أردوغان:راهن أردوغان علي محاصرة جبال قنديل وتحقيق حلمه في قضاء القوات التركيه علي تلك الجبال وضمان بقائه في السلطة، تمثل جبال قنديل عقدة لأردوغان وقواته وهي الشماعة لتبرير هجومه علي الأكراد والعراق.- القصف التركي شمال العراق 2562020: فقد شنت طائرات تركية قصفًا على أهداف ومواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق.- اشتباكات جبال قنديل وسنجار 2762020: وهى اشتباكات بين القوات التركية وبين حزب العمال الكردستاني، جاءت في اطار عملية مخلب النمر الذي شنتها القوات التركية شمال العراق، واستهدفت تلك الغارات مواقع الحزب في جبال قنديل وفي سنجار وأيضًا في حفتانين علي المنطقة الحدودية.- غارات ديرلوك وشيلادزي 372020: حيث قامت القوات العسكرية بشن هجمات علي الجبال المحيطة ببلدتي ديرلوك وشيلادزي بمحافظة دهوك شمالي العراق.- استهداف سيارة لحرس الحدود العراقي 1182020: حيث استهدفت طائرة تركية سيارة تابعة لحرس الحدود العراقي.- عملية يلدريم جهنم السوداء 1982020: والتي شنتها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني العراقي في بينجول شرق البلاد.- مقاومة حزب العمال ضد الجيش التركي 692020: ردًا علي الهجمات المنتظمة ضد حزب العمال الكردستاني على اقليم كردستان شمال العراق، قام مقاتلي حزب العمال بالهجوم علي قاعدة تركية، وتسببت العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا شمال العراق في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني منذ أواسط يونيو الماضي، بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.- عملية الصاعقة 13 يوم 15102020: والتي أطلقتها تركيا للقضاء علي مسلحين وعناصر من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد.◄ ثانيا الأزمة الاقتصادية في تركيا في ظل انشغال أردوغان بالحروب في البلدان المجاورة بدلًا من الاهتمام باقتصاديات بلاده.لفت التقرير الانتباه إلى أن نفقات الجيش التركي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأونة الأخيرة من جراء العمليات العكسرية خارج القطر التركي، وسط مخاوف من حدوث أزمة أو تأثيرها علي اقتصاديات تركيا الذي بالفعل يمر حاليًا من أزمة اقتصادية مع هبوط الليرة التركية. وقد كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن ميزانية الجيش التركي وصلت الي 2.5% من الناتج المحلي للبلاد عام 2018 مقارنة ب 1.5 % عام 2015. وقد أتى ذلك الارتفاع في تكاليف ونفقات الجيش علي العتاد ودعم القوات التركية، مع الوقت الذي فيه ضعف في الإقتصاد التركي وهبوط الليرة وتأثيرها علي البلاد.◄ ثالثا أهداف تركيا من التدخلات باستمرار في سيادة الأراضي العراقيةفيما يتعلق بأهداف تركيا من التدخلالت في سيادة الأراضي العراقية، فقد ذكر التقرير الصادر عن التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان أن من ابرز تلك الأسباب، تدمير الأساس أو البنية العسكرية للأكراد، وتعزيز النفوذ التركي شمالي العراق وهذا ما تكشفه العمليات العسكرية المستمرة في شمال العراق، غير تأسيس أربعة قواعد عسكريه ثابتة سابقًا، بالإضافة الى منع تحقيق أهداف وقيام الدولة الكردية.◄ رابعا موقف الحكومة العراقية من انتهاكات سيادة أراضيها من الجانب التركي:جاء بالتقرير أن الخارجية العراقية قد استنكرت العمليات العسكرية التي تشنها القوات العسكريه التركية علي الأراضي العراقية، وانتهاك حرمة البلاد وسيادتها، كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الجانب التركي بمعاهدة السلام وعدم مخالفة المواثيق الدولية، والالتزام بايقاف القصف وسحب القوات العسكرية التركية من الأراضي العراقية.كما استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا في العراق ( يلدز ) أكثر من مرة بسب تلك الانتهاكات والحروب ضد العراق، وسلمته مذكرة احتجاج ومطالبة القوات التركية بسحب قواتها من البلاد.◄ خامسا الموقف الدولي تجاه انتهاك تركيا لسيادة الأراضي العراقية:جاء بالتقرير أن دول الجوار اتفقت وأيضًا دول الاتحاد الأوربي في اتخاذ موقف موحد ضد الجانب التركي بسبب التدخلات في الشئون الداخلية للدول كما يحدث في العراق وليبيا وسوريا وانتهاك سيادة الأراضي، ففي فرنسا صرح الرئيس ماكرون ان تدخلات تركيا في الشئون الداخلية للدول يعد مخالفًا للمواثيق الدولية وطالب أيضًا بضرورة حظر استخدام السلاح، وفي اليونان قال رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس بأن تحركات تركيا تهدد الأمن في المنطقة وتعدمخالفة للقانون الدولي وأن اللجوء للمحاكم الدولية سوف يكون من ضمن الخيارات المتخذة ضد الجانب التركي، كما قال وزير الخارجية السوري ( المعلم ) بأن تركيا هي أحد الرعاة الرئيسين للإرهاب في بلاده والمنطقة، واتهم الحكومة التركية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما توجد دولًا أخري أدانت التدخلات في الشئون الداخلية للدول مثل الهند وقبرص داعيين الي تطبيق القانون الدولي.وانتهى التقرير الصادر عن التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية الى عدد من التوصيات كان من أهمها التزام اطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنساني واصدار تعليمات من اطراف النزاع بحظر استهداف المدنين أو الأهداف المدنية.كما أوصى باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، وأوصي بمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات الحرب ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية.كما أوصى الأمم المتحدة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتوغلات التي تقوم بها القوات العسكرية التركي.وأوصى التقرير التوقف عن التدخلات في الشئون الداخلية للعراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي سبب كان، وضرورة التوقف عن شن الهجمات العسكرية علي الجانب العراقي.وأوصى انسحاب الجانب التركي من الأراضي العراقية ووقف العدوان ضد العراقيين، والتأكيد ان ذلك العدوان غير مقبول علي سيادة أعضاء الدول في الجامعة العربية.كما أوصى التقرير النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة العراقية والجامعة العربية لمواجهة انتهاكات الجانب التركي ومن تلك الإجراءات مراجعة العلاقات الثقافية والاقتصادية مع تركيا، ووقف التعاون العسكري وخفض العلاقات الدبلوماسية.وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باالانسحاب من العراق ووقف الهجمات التركية، وحث أعضاء المجتمع الدولي علي التحرك في هذا السياق.