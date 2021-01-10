تركيب خزان أكسجين بمستشفى السادات المركزي بمليون جنيه

تم تركيب خزان "تانك" أكسجين تخطت تكلفته مليون جنيه بمستشفى مدينة السادات بمحافظة المنوفيةـ صباح اليوم، لتغطية احتياجات مستشفى السادات المركزي، عقب انتهاء أعمال إنشاء القاعدة الخرسانية وتجهيزات المخزن "التانك"، وذلك بحضور مهندسين مختصين في تهيئته للعمل.وقال حسام أبو ساجد، أحد الشباب القائمين على مبادرات دعم المرضي، أن تكلفة الخزان "التانك" بالكامل تبرع بها أحد رجال الأعمال، بعد علمه بوجود أزمة في الأكسجين بالمستشفى، وأرسل مهندسين وفنيين لتركيبه بالشكل الصحيح، ومن ثم تفعيله لخدمة مرضى المستشفى المركزي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.من جهته أضاف "شريف صقر" من الأهالي المشاركين بمبادرات دعم مرضى فيروس كورونا المستجد، أن مشروع خزان الأكسجين كان حلم لمدينة ومستشفى السادات، ومن المقرر خضوعه للتجربة خلال ساعات بتوريد هواء، وسوف يتم غدا تشغيل الأكسجين لتغذية المستشفى.