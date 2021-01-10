خالد الجندي عن «اللوك» المثير للجدل: لا ملابس كهنوتية في الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الحديث عن المظهر يعد من باب حديث السفهاء، والذين يعرفون بحديثهم عن الأشياء التي لا قيمة لها بدليل قول الله تعالى: "سَيَقُولُ‮ ‬السُّفَهَاءُ‮ ‬مِنَ‮ ‬النَّاسِ‮ ‬مَا وَلَّاهُمْ‮ ‬عَنْ‮ ‬قِبْلَتِهِمُ‮ ‬الَّتِي‮ ‬كَانُوا عَلَيْهَا"، ومن السفاهة هي أن تتحدث في الأمور التافهة وأن تتكلم فيما لا فائدة منه، وأن تتساءل عن الأمور التى لا فائدة منها أو تخص الشخص.وأضاف الجندي، في تصريحات صحفية، أن الإنسان ما دام يسعى لرضا الله سبحانه وتعالى فلا يجب أن ينظر آراء العباد، لأن العباد لن ترضى أو تجمع على أحد، وقد اختلفوا فيما سبق على الأنبياء وعلى الكتب السماوية وعلى كل العلماء وعلى الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم، لذلك فإن مسألة الحرص على إرضاء الناس هو نوع من أنواع الحماقة لأن الناس لن يصيبهم الرضا مهما فعلت.ورأى الجندي أن الملبس الذي يلبسه الرجل طالما أنه يغطي العورة ولا يتعارض مع الشرع فليس من حق أحد أن يتدخل فيه كائنًا من كان، لافتا إلى أنه لا يوجد لدينا في الإسلام ملابس "كهنوتية" خاصة، وأننا نعتبر أنفسنا علماء دين وليس بـ"رجال دين" لأن الإسلام لا يوجد فيه "رجال دين" لأنهم يكتسبون قداستهم من الدين، أما في الإسلام والأزهر فلا قداسة لأحد وكل إنسان يؤخذ منه ويرد.وتابع: "كنا نتمنى أن تقوم هذه الثورة على السوشيال ميديا بدعوة الناس إلى ارتداء الكمامة والحفاظ على قواعد الصحة، لأنه لو قامت هذه الحملة بالدعوة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لانتهى كورونا من مصر إلى الأبد، وكنت أتمنى أن تتوجه هذا الحملة إلى محو الأمية أو ترشيد الإنجاب أو الدعوة إلى الإنتاج والمزيد من العمل، خاصة أن هناك من يجرجرون المجتمع إلى الجدال والنقاش في الأشياء التي لا فائدة منها".وأكد الجندي أن من يقف وراء تلك الحملات هم أصحاب دعوات تيار الإسلام السياسي من الإخوان والسلفيين، الذين يريدون "تكريس" محاكم التفتيش والإقصاء، والذين يريدن التكفير والتخوين ومحاربة أصحاب الفكر الحر المستنير، وكانوا يريدون أن تظل مصر في تلك السنة التي اختطفوها فيها، ليظل هذا الطاغوت جاسمًا على قلوب المصريين، لكن وعي الشعب المصري وفهمه هذه الخدع هو ما أفشل مخططاتهم.وشدد الداعية الإسلامي على أن ما يحدث من تلك الحملات هو حالة من حالات "التنمر" بامتياز، ويجب أن نتكاتف جميعًا للتصدي لتلك الظاهرة، لأنه لا يجب أن تتنمر بغيرك لاختلافه في الملبس أو المعتقد أو اللون، فيجب أن نتسم جميعًا بالتسامح والمحبة لأن هذه هى طباع الشعب المصري الذي استوعب كافة الحضارات وفتح أبوابه للجميع.واستطرد الجندي: "إننا نرفض تلك الملابس الصحراوية التى تتمثل في اللحية والطرحة والجلباب، والتي تريد أن تفرض سيطرتها على عقول المصريين، فهذه معركة يجب أن يشترك فيها كافة أطياف الشعب المصري من مثقفين ووطنيين مخلصين".وعن السر في كونه دائما ما ثار جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح الجندي: "إن الإنسان من السهل أن يكون صالحًا، لكن أن يكون مصلحًا تلك هي المهمة التي يجب أن يقوم بها أصحاب النوايا الخالصة لهذا الوطن"، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ»، ولم يقل صالحون، فالصالح لا يحارب ولا يقاتل، بخلاف المصلح الذي يحارب ويقاتل بالفكر والموعظة الحسنة والانتماء، فهذا البلد يستوعبنا جميعًا ولا يمكن أن نتركه لفصيل يعانى من التقدم والتهميش ومن الأحقاد التي لا يعلمها إلا الله.