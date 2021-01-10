رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

محطة تل أبيب

نسبتها 10%.. تحذيرات من انتشار سلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

الأحد 10/يناير/2021 - 03:00 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
طباعة
حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من الانتشار الكثيف للسلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والمكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا داخل إسرائيل، في ظل الارتفاع المستمر في المعدلات اليومية للإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكد المركز القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أصبحت تنتشر بشكل مخيف في الداخل، مشيرًا إلى أنها تشكل نسبة 10% من إجمالي معدل الإصابات اليومي، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وسجلت إسرائيل 5030 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما وصل إجمالي الوفيات ليومي الجمعة والسبت إلى 51 حالة، فيما أعلنت تل أبيب أن إجمالي عدد الحالات النشطة المصابة بكوفيد- 19 يبلغ 69160 حالة، بينهم 993 حالة خطيرة.

وتلقى نتنياهو، وكذلك يولي إدلشتاين وزير الصحة الإسرائيلي، مساء السبت، الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر الأمريكية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

موضوعات متعلقة

أزمة لصناع «الاختيار 2» و«موسى» بعد وفاة الفنان هادى الجيار

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية