نسبتها 10%.. تحذيرات من انتشار سلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من الانتشار الكثيف للسلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والمكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا داخل إسرائيل، في ظل الارتفاع المستمر في المعدلات اليومية للإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأكد المركز القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أصبحت تنتشر بشكل مخيف في الداخل، مشيرًا إلى أنها تشكل نسبة 10% من إجمالي معدل الإصابات اليومي، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.وسجلت إسرائيل 5030 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما وصل إجمالي الوفيات ليومي الجمعة والسبت إلى 51 حالة، فيما أعلنت تل أبيب أن إجمالي عدد الحالات النشطة المصابة بكوفيد- 19 يبلغ 69160 حالة، بينهم 993 حالة خطيرة.وتلقى نتنياهو، وكذلك يولي إدلشتاين وزير الصحة الإسرائيلي، مساء السبت، الجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر الأمريكية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".