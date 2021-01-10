خلّف وفاة و9 إصابات.. أول فيديو لحريق مصنع ملابس في الإسكندرية

حصلت الـ"الدستور" على أول فيديو لحريق مصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية البر القبلي شرق محافظة الإسكندرية، والذي تسبب في وفاة شخص وإصابة 9 عاملين أخرين، بسبب ماس كهربائي.البداية بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية شرق المحافظة، على الفور انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم والدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتبين إصابة 9 عاملين ووفاة أخر يدعى محمد مصطفى، 31 سنة، عامل بالمصنع، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق وحدوث ماس كهربائي بالطابق الأخير على إثره اشتعال الغرفة في أثناء تواجد العمال.اتخذت الإجراءات اللازمة ومتابعة تداعيات الواقعة ونقل المصابين من العاملين للمستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات اللازمة عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.