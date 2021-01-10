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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 9.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 02:37 م
البورصة المصرية تربح
البورصة المصرية تربح
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضًا من المستثمرين الأفراد، على خلفية الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية بنهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بموافقة الكونجرس على تنصيب جوبايدن لرئاسية الولايات المتحدة الأمريكية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 669.3 مليار جنيه، وقفز المؤشر الرئيسي للسوق «إي جي إكس 30»، بنسبة كبيرة بلغت 2.39%، بما يعادل 261 نقطة، ليغلق عند مستوى 11213 نقطة، وصعد المؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 1.25 %، بما يعادل 27 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2179 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا «إي جي إكس100» متساوي الأوزان بنسبة 1.4%، بما يعادل 43.77 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3169 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 564.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 53.7 ألف صفقة شراء وبيع.

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