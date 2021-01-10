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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة تصل البحيرة لأداء واجب العزاء في الدكتور حمدي الطباخ

الأحد 10/يناير/2021 - 02:35 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
البحيرة معوض هويدى
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وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منذ قليل، إلى قرية بسنتواي فى مركز أبو حمص بالبحيرة؛ لأداء واجب العزاء فى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، والذى توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان فى انتظار الوزيرة فى مركز شباب قرية بسنتواي اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وقدمت الوزيرة العزاء لزوجة وأبناء وشقيق الدكتور حمدي الطباخ، والذى توفى فى مستشفى العجوزة فى القاهرة.

وأدى المئات صلاة الجنازة على روح الفقيد فى مركز شباب قرية بسنتواي بحضور محافظا البحيرة والقليوبية.

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