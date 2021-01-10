صلاح عبد الله ينعى هادي الجيار: «بدموع فؤادي بدعيلك»

نعى الفنان الكبير صلاح عبد الله، الفنان الراحل هادي الجيار والذي وافته المنية في الساعات الأولى، من صباح اليوم.وكتب صلاح عبد الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، "منشنتك ياحبيبي عشان تشوفني وتدعيلي، وأنا بدموع فؤادي بدعيلك ياهادي، وصوتك بيرن في وجداني وأنت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح، خلي بالك من نفسك ياصلاح..حاضر يا غالي هخلي بالي..لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ..أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا أحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي"وشيعت جنازة الفنان الكبير الراحل هادى الجيار الذى توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.كان الفنان الكبير قد دخل مستشفى الهرم خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وما ضاعف من حالته المرضية هو إجراؤه عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية.