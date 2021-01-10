درية شرف الدين بعد تعيينها بالنواب: أسعى لأكون عند حسن ظن المصريين

أكدت الدكتورة درية شرف الدين، عضو مجلس النواب، اعتزازها بتعيينها عضوا بمجلس النواب، مؤكدة أن تطمح فى أن يكون هذا الموقع إضافة لها وأن تكون عند ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى اختارها للتعيين في مجلس النواب، وكذلك عند حسن ظن الشعب المصرى، لأنها ستكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة.وأكدت شرف الدين، عقب استخراج كارنية عضوية مجلس النواب، احترامها للمؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية.وأشارت شرف الدين، إلي أن الشعب المصري ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، لافتة إلى أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات، مضيفة أن هذه المؤسسة في خدمة الجميع.