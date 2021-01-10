رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتطوير البحث العلمى

الكرازة

تاريخ كنيسة الروم الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 10/يناير/2021 - 02:27 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
طباعة
أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول تاريخ كنيسة أمريكا الأرثوذكسية OCA.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكنيسة الأرثوذكسية في أميركا مؤسسيها هما القديس هيرمان من ألاسكا والقديس الكسيس من يلكس بار والقديس انوكينت من ألاسكا، ويرأس كنيسة أمريكا حاليًا المتروبوليت تيخون".

وأضاف:"تصل أصولها إلى عام 1794 عندما وصلت المسيحية إلى آلاسكا على يد الرهبان الروس وأحدهم القديس يوحنا كرنشتات، كانت آلاسكا وقتها ملكًا للروس، وبعدما بيعت إلى الولايات المتحدة عام 1867م نقلت الأسقفية الأرثوذكسية من سيتكا في آلاسكا إلى سان فرانسيسكو عام 1872، وفي ستينات القرن التاسع عشر أنشئت في سان فرانسيسكو أبرشيات من الصرب والروس واليونانيين، كما تم إنشاء أبرشيات في كل أراضي الولايات المتحدة".

وتابع:"وفي الثورة البلشفية عام 1917م انقطع الاتصال بين الكنيسة الروسية والكنيسة في أميركا، فسمح البطريرك تيخون الثاني للكنائس بتنظيم نفسها بشكل مستقل.

وفي عام 1905م نقلت إلى نيويورك، ثم في عام 1970م استقلت فعليًا الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا عن بطريركية روسيا. ومقرها الأسقفي الرئيسي في "Syosset" في مدينة نيويورك. وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة".

وأكمل:"ويتبع للكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا إلى جانب أمريكا الشمالية، المكسيك وأمريكا الجنوبية وأستراليا، عدد الأبرشيات 623 وهناك 91 كلية و27 دير للرهبان وأكبر هذه الأديرة دير "New Skete" ودير "القديس تيخون"، ويتبع للكنيسة معهد "سانت فلاديمير" اللاهوتي في مدينة نيويورك، ومدرسة "سانت تيخون" العليا في جنوب كنعان، ومعد لاهوتي لتخريج رجال دين محليين في كودياك في ألاسكا".

واستطرد:"وبين عام 1990 وعام 2000 زاد عدد الرعية بنحو 12%، ويبلغ عدد الروس الأرثوذكس نحو 6 مليون. وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية (رعية) تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة، والكنيسة عضو في مجلس الكنائس العالمي، وفي المجلس الوطني لكنائس الولايات المتحدة".

واختتم:"الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا لا تضم جميع المجموعات الأرثوذكسية في البلاد، فيوجد اسقفيات تتبع بطريرك القسطنطينية وأخرى تتبع الكنيسة الأوكرانية، كما يوجد أسقفية تتبع بطريركية الأنطاكية الأرثوذكس".

موضوعات متعلقة

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

«الأرصاد»: طقس الإثنين دافئ نهارا بارد ليلا.. والقاهرة 24

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بمواقف أبوتيج

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالقاهرة غدًا

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان هادى الجيار.. ومشاعر الحزن تسيطر على الجميع

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

«اسمي بولا» كتاب جديد يرصد حياة نادية لطفي عن دار نهضة مصر

«ميكرفون» ينظم معرضًا لكتب الأطفال بأسعار مخفضة

الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية