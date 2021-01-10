الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع غدا

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي يعقد في قصر بعبدا غدا الاثنين.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد أن الاجتماع يبحث الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في لبنان.وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان أعلنت أمس السبت تسجيل 5414 إصابة كورونا جديدة رفعت إجمالي الاصابات إلى 215 ألفا و553، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1590.