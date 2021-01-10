انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بغرفة الإسكندرية

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، الأحد، منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بمقر الغرفة.بدأت الجلسة الافتتاحية بمحاضرة عن آلية رفع "الإقرارات الضريبية" من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، قدمها أحمد محمد أبو زيد، المحاضر المالي بمصلحة الضرائب المصرية.وناقش الدكتور أحمد حشيش، محاسب ومراجع قانوني وخبير ضرائب معتمد أهم مواد القوانين المتعلقة بالإقرارات الضريبية، والقوانين ذات الصلة، وللائحتها التنفيذية، ومعايير المحاسبة.يأتي ذلك في إطار الدورة التدريبية لشباب الخريجين للإلمام بقوانين وزارة المالية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية والجمارك، والتي نظمتها لجنة "الممول والضريبة"، بغرفة الإسكندرية.جاء ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وشريف الجزيري، عضو مجلس الإدارة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة، ووكيل وزارة المالية، وعدد من أساتذة المحاسبة والمراجعة ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية.